Зеленський провів паралелі між воїнами Другої світової та бійцями на Донбасі

У День вигнання з України нацистських загарбників президент поклав квіти до могили Невідомого солдата

Президент вважає, що воїни під час Другої світової війни стали прикладом для нового покоління захисників і захисниць

У 77-му річницю вигнання з України нацистських загарбників президент Володимир Зеленський узяв участь у вшануванні пам'яті воїнів, які віддали своє життя за визволення рідної землі під час Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба президента.

Зазначається, що глава держави поклав квіти до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави в Києві. Воїни почесної варти встановили вінок біля Вічного вогню.

«Роки нацистської окупації України – жахливий, чорний період нашої історії. Її наслідками стали понад 700 зруйнованих міст і містечок, майже 30 тисяч українських сіл. Сотні сіл були спалені разом із жителями. Тисячі зруйнованих лікарень і шкіл. Голокост. Бабин Яр у Києві, Янівський концтабір у Львові, Дробицький Яр у Харкові, Богданівка на Миколаївщині… Мільйони жертв. Мільйони остарбайтерів. Мільйони скалічених доль. І це – мільйони причин, чому ми, українці, завжди пам’ятатимемо воїнів, які загинули в тій жахливій війні, та чому схиляємо голови перед співвітчизниками, які своїм героїзмом зробили неоціненний внесок у встановлення миру, стали прикладом для нового покоління українських захисників і захисниць, які боронять Україну на сході», – заявив президент.

Відомо, що у церемонії вшанування пам’яті також взяли участь керівник Офісу президента, прем’єр-міністр, голова Верховної Ради.

фото: president.gov.ua

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