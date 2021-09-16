Війна на Донбасі: окупанти застосовують заборонені міномети і протитанкову зброю

Внаслідок ворожих обстрілів ніхто з українських бійців не постраждав

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Україна повідомила представників місії ОБСЄ

У середу, 15 вересня, російські окупаційні війська на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, у районі Новолуганського окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. У напрямку Південного загарбники били зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Авдіївки бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку, 16 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.

Напередодні повідомлялося, що від початку вересня станом на 15 число на Донбасі загинуло четверо українських бійців, 36 поранені.

До слова, Україна закликала Росію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) прискорити підготовку до обміну утримуваними і розблокувати роботу КПВВ. Українська делегація нагадала про надані раніше гарантії безпеки.