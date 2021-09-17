ОБСЄ: кількість порушень «тиші» на Донбасі у вересні зросла на 30%

У середньому на Донбасі за день фіксують 273 порушення режиму припинення вогню

Ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення залишається нестабільною

Протягом перших двох тижнів вересня на сході України фіксувалося в середньому 273 порушення режиму припинення вогню за день – на 30% більше, ніж у серпні. Про це заявив спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен.

«Ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення залишається нестабільною: протягом перших двох тижнів вересня 2021 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляла в середньому про 273 порушення режиму припинення вогню на день, що приблизно на 30% більше, ніж у серпні», – заявив Кіннунен.

Він також висловив особливий жаль із приводу зростання кількості жертв серед цивільного населення:

«Це 11 осіб у серпні, що є найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення за місяць з моменту набуття чинності угодою про посилення режиму припинення вогню, досягнутою в липні 2020 року».

Як відомо, бойовики обстрілюють військових та цивільних з артилерії. Так, 16 вересня під обстріл потрапив у тому числі населений пункт Таламчук, через що було пошкоджено житловий будинок та прибудинкову територію.

Крім того, Щастя окупанти обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів, пошкодивши цивільну інфраструктуру та приватні автомобілі.

Внаслідок обстрілу було поранено мирного жителя, пошкоджено адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт. Згодом з'ясувалося, що внаслідок обстрілу поранено керівника Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунеця, наразі його стан здоров’я – задовільний.

Як повідомлялося, окупанти застосовують заборонені міномети та протитанкову зброю.

До слова, від початку вересня станом на 15 число на Донбасі загинуло четверо українських бійців, 36 поранені.