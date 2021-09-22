Окупанти минулої доби чотири рази відкривали вогонь на Донбасі
Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась
Бойовики на Донбасі знизили кількість обстрілів. Втрат серед українських захисників немає, повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.
Протягом минулої доби, 21 вересня, ситуація в районі проведення ООС була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась.
Бойовики продовжували обстріли позицій українських захисників, чотири рази порушивши режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поблизу Кам'янки російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм.
В напрямку населеного пункту Шуми, намагаючись викликати вогонь у відповідь, противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
Біля Лебединського російські найманці задіяли гранатомети різних систем.
В бік Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.
Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.
Протягом поточної доби, 22 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.