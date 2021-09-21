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    Думки вголос

    Кремль намагається шантажувати Зеленського

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Роздати паспорта, поставити своїх &laquo;смотрящих&raquo; і підгодовувати по мінімуму&nbsp;&ndash; більше нічого робити на Донбасі Росія не збирається - Кремль намагається шантажувати Зеленського
    Роздати паспорта, поставити своїх «смотрящих» і підгодовувати по мінімуму – більше нічого робити на Донбасі Росія не збирається

    Повноцінно інтегрувати ОРДЛО до складу Росії Москва не хоче та не планує

    Мовою оригіналу

    Уважаемый коллега Максим Ялі очень интересный момент по привлечению жителей ОРДЛО к российским выборам отметил. Мол, этим фактором Кремль пытается шантажировать Владимира Зеленского. Мол, или ты выполняешь «Минские соглашения» по российскому их толкованию, или мы постепенно интегрируем эти территории и жителей в состав России.

    Я склонен согласиться с формулировкой «шантаж». Потому что действительно потратить кучу денег на перевозку, провести громадную информационную кампанию и получить 150 тысяч голосов это ни о чем. Деньги на ветер и тут больше позора, в комплекте с лишним поводом для недовольства Запада.

    Но шантаж получился так себе. В первую очередь потому что полноценно интегрировать ОРДЛО в состав России Москва не хочет и не планирует. Раздать паспорта, поставить своих «смотрящих» и подкармливать по минимуму – не более. В обмен на возможность этой раной постоянно беспокоить Украину. Логика предельно простая.

    Так что Украина, естественно, поддаваться на этот шантаж не будет. О чем Зеленский уже заявил в США. По его словам, Генеральная ассамблея ООН является одной из основных площадок, на которых Украина может выразить протест относительно оккупации части Донбасса и полуострова Крым.

    Никаких камланий про «минские» и очередное напоминание про Крым, которое так раздражает Москву. Мамкины шантажисты, блин...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас Мінські угоди ОРДЛО
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    Кремль намагається шантажувати Зеленського