Кремль намагається шантажувати Зеленського

Повноцінно інтегрувати ОРДЛО до складу Росії Москва не хоче та не планує

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Уважаемый коллега Максим Ялі очень интересный момент по привлечению жителей ОРДЛО к российским выборам отметил. Мол, этим фактором Кремль пытается шантажировать Владимира Зеленского. Мол, или ты выполняешь «Минские соглашения» по российскому их толкованию, или мы постепенно интегрируем эти территории и жителей в состав России.

Я склонен согласиться с формулировкой «шантаж». Потому что действительно потратить кучу денег на перевозку, провести громадную информационную кампанию и получить 150 тысяч голосов это ни о чем. Деньги на ветер и тут больше позора, в комплекте с лишним поводом для недовольства Запада.

Но шантаж получился так себе. В первую очередь потому что полноценно интегрировать ОРДЛО в состав России Москва не хочет и не планирует. Раздать паспорта, поставить своих «смотрящих» и подкармливать по минимуму – не более. В обмен на возможность этой раной постоянно беспокоить Украину. Логика предельно простая.

Так что Украина, естественно, поддаваться на этот шантаж не будет. О чем Зеленский уже заявил в США. По его словам, Генеральная ассамблея ООН является одной из основных площадок, на которых Украина может выразить протест относительно оккупации части Донбасса и полуострова Крым.

Никаких камланий про «минские» и очередное напоминание про Крым, которое так раздражает Москву. Мамкины шантажисты, блин...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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