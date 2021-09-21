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    Доба на Донбасі: один військовий поранений

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    Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об&rsquo;єднаних сил дістав вогнепальне поранення - Доба на Донбасі: один військовий поранений
    Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення
    Фото з відкритих джерел

    Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння

    Упродовж минулої доби, 20 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась. Ввечері збройні формування Російської Федерації активізували бойові дії, п'ять разів порушивши режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    «Намагаючись спровокувати відповідь наших воїнів, російські окупанти вели турбуючий вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Новозванівка. Поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю – міномети калібру 120 мм», – йдеться у повідомленні.

    В напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем.

    Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

    «Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.
    Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння», – зазначили в ООС.

    Протягом поточної доби, 21 вересня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

    В районі населеного пункту Кам’янка противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.

    Втрат серед українських захисників немає.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил озброєння
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    Доба на Донбасі: один військовий поранений