Доба на Донбасі: один військовий поранений

Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння

Упродовж минулої доби, 20 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась. Ввечері збройні формування Російської Федерації активізували бойові дії, п'ять разів порушивши режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

«Намагаючись спровокувати відповідь наших воїнів, російські окупанти вели турбуючий вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Новозванівка. Поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю – міномети калібру 120 мм», – йдеться у повідомленні.

В напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.

Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння», – зазначили в ООС.

Протягом поточної доби, 21 вересня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

В районі населеного пункту Кам’янка противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.

Втрат серед українських захисників немає.