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Виробник винищувачів F-16 забезпечить літаками ті країни, які передаватимуть їх далі Україні

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Виробник винищувачів F-16 забезпечить літаками ті країни, які передаватимуть їх далі Україні
фото ілюстративне

Компанія може наростити виробництво на тлі пожвавлення дискусії щодо необхідності забезпечити Київ винищувачами

Компанія Lockheed Martin, яка є виробником літаків F-16, готова задовольнити попит на свою продукцію з боку європейських союзників, які мають намір реекспортувати винищувачі в Україну.  Про це повідомляє видання FT з посиланням на заяву головного операційного директора Lockheed Martin Френка Сент-Джона. 

За його словами, компанія не є безпосереднім учасником перемовин про постачання F-16 Україні, але може наростити виробництво для «будь-яких країн, котрі вирішать передати їх третім сторонам, щоб допомогти із завершенням поточного конфлікту».

Нагадаємо, що для такої передачі літаків Україні іншими державами-партнерами, уряд США повинен схвалити реекспорт F-16. Минулого тижня посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер не виключив того, що Вашингтон підтримає цю ідею. На запитання, чи готовий Білий дім дозволити Нідерландам постачання F-16 Україні, Карпентер заявив: «Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники – це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні внески, які наші союзники зробили для України… І тому я очікую, що в США буде широка підтримка наших союзників, які продовжуватимуть нарощувати свій внесок».

F-16 – наймасовіший бойовий літак у світі з великим спектром озброєнь. Завдяки своїй універсальності і відносно невисокій вартості F-16 користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь, перебуваючи на озброєнні 24 країн. F-16 є наймасовішим винищувачем четвертого покоління. Саме його хочуть отримати Повітряні сили ЗСУ.
Теги: винищувач США зброя літак авіація Україна війна

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