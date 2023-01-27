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ЗСУ відбили атаки окупантів біля Бахмута і Вугледара – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ відбили атаки окупантів біля Бахмута і Вугледара – Генштаб
Українські сили уразили чотири пункти управління окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 27 січня

Триває 338-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 січня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав 44 авіаційних удари. 18 із них - з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі дрони-камікадзе збиті. Ворог здійснив 70 пусків ракет, 47 з яких було знищено. Також, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ворожих ударів є загиблі мирні жителі та зруйновано цивільні об’єкти.

Високою залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою, наступальних угруповань противника не виявлено. Проте, триває спільне навчання, під виглядом якого російська федерація нарощує авіаційне угруповання на території білорусі.

Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Тимоновичі і Сеньківка Чернігівської області; Тимофіївка, Павлівка і Велика Писарівка на Сумщині, а також Стрілеча, Тернова, Варварівка, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Бударки, Колодязне та Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв Дворічне, Синьківку, Подоли, Орлянку, Піщане, Табаївку, Берестове та Лозову на Харківщині; Стельмахівку Луганської області, а також Іванівку на Донеччині.

На Лиманському напрямку під вогонь ворога потрапили райони Макіївки, Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Кузьминого Луганської області, а також Ямполівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Бердичі, Авдіївку, Водяне, Красногорівку, Георгіївку та Мар’їнку.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Доннечині, а також Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах противника, а також удар по позиції його зенітно-ракетного комплексу. Крім того, збито три ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили чотири пункти управління, район зосередження живої сили противника, два райони зосередження артилерії, склад боєприпасів та два інших важливих ворожих об’єкти.

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Теги: Генштаб окупанти війна ЗСУ Вугледар Бахмут

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