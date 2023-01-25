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У Маріупольському районі зафіксована надвисока активність російських літаків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Маріупольському районі зафіксована надвисока активність російських літаків
фото ілюстративне

Літаки злітають з Приморсько-Ахтарського аеродрому

У тимчасово окупованому Маріуполі та Маріупольському районі була зафіксована надвисока активність російських військових літаків. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Надвисока активність літаків над Маріуполем і районом. Злітають з Приморсько-Ахтарського аеродрому, набирають висоту (долають звуковий бар’єр) в районі с. Юр’ївка, далі в районі с. Старий Крим/Приазовське/Бердянське здійснюють пуск ракет та через Маріуполь на зворотний хід. Працюють двійками/трійками», – написав Андрющенко.

Він також зазначив, що після вчорашніх вибухів загарбники почали переміщувати техніку та живу силу по місту. Розселяють вояків у приватному секторі. «Новоселівка, Мирний, Гавань, Слободка – перетворюються на філіал казарм. Як обіцяв, смішна новина. Після зняття сьогодні оточення в районі казарм з бавовною окупанти знов почали туди розселення», – зауважив Андрющенко.

Як повідомлялося, у захопленому Маріуполі ввечері 25 січня стався вибух у казармі, де перебувало понад 200 військових РФ. Раніше повідомлялося, що бійці маріупольського спротиву ліквідували трьох офіцерів РФ.

Теги: вибух Маріуполь окупанти радник літак

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