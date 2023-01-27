Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нацгвардійці знищили ударний гелікоптер РФ і розкрили деталі     

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нацгвардійці знищили ударний гелікоптер РФ і розкрили деталі     
Захисник збили гелікоптер із зенітно-ракетного комплексу «Ігла»
фото: Генштаб

Вертоліт був ліквідований на Бахмутському напрямку

Нацгвардійці за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» знищили ворожий гелікоптер Мі-24 на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

Начальник служби протиповітряної оборони 3 бригади оперативного призначення повідомив, що вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 26 січня близько 10:40 виявила на південно-східній околиці Бахмута дві повітряні цілі.

«Розрахунком ПЗРК з «Ігла-1» одночасно було випущено 2 пуски ракет по гелікоптерам Мі-24. В результаті бойової роботи один гелікоптер було знешкоджено, другий уражений», – сказав він.

Один з нацгвардійців розповів, що гелікоптер здатний літати на малих висотах, що в умовах цієї місцевості дозволяє здійснювати прихований підліт до розташування українських підрозділів.

«Він може маневрувати, завдаючи постійних ударів нашим військам на найбільш важливих ділянках з застосуванням ракетного і артилерійського озброєння. Тому виявлення і знищення повітряних цілей такого плану є ефективним під час загальновійськового бою», – зазначив навідник ПЗРК Антон.

Додамо, що Мі-24 - це радянський багатоцільовий ударний гелікоптер-штурмовик і бойова підтримка піхоти. Він є одним з найшвидших ударних гелікоптерів у світі, призначений для перекидання живої сили та її вогневої підтримки на полі бою.

Нагадаємо, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та два удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, знищено два ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, 4 БпЛА типу «Орлан-10» і типу «Суперкам».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та чотири склади боєприпасів російських окупантів.

Теги: вертоліт ЗСУ озброєння гелікоптер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок інциденту загинуло четверо людей
Зіткнення двох гелікоптерів в Австралії: відео зсередини літального апарата
14 сiчня, 03:47
Західна авіаційна техніка виконує місії біля Чорного моря
Британський гелікоптер Sea King вже працює в Україні (відео)
21 сiчня, 22:32
Літаки, гелікоптер та безпілотник: ЗСУ повідомили, скільки сьогодні знищили повітряних цілей ворога
Літаки, гелікоптер та безпілотник: ЗСУ повідомили, скільки сьогодні знищили повітряних цілей ворога
23 сiчня, 17:08

Події в Україні

Нацгвардійці знищили ударний гелікоптер РФ і розкрили деталі     
Нацгвардійці знищили ударний гелікоптер РФ і розкрили деталі     
В України прибули інспектори для нагляду за наданою США допомогою
В України прибули інспектори для нагляду за наданою США допомогою
Росія атакувала Часів Яр: є загиблі та поранені (фото)
Росія атакувала Часів Яр: є загиблі та поранені (фото)
Стало відомо, де окупанти утримують дітей-сиріт із Херсона
Стало відомо, де окупанти утримують дітей-сиріт із Херсона
Британія пропонує збудувати завод із виробництва зброї для ЗСУ в Польщі
Британія пропонує збудувати завод із виробництва зброї для ЗСУ в Польщі
Яка ситуація поблизу Вугледара: інформація від ЗСУ
Яка ситуація поблизу Вугледара: інформація від ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
27 січня: що сьогодні відзначають, прикмети та заборони в цей день
16K
Фотомить із Джонсоном принесла «слузі» Камельчуку проблеми
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї (фото)
9305
У Росії вже знають ім'я наступника Путіна – Данілов
6767
Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні

Новини

Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив по нову загрозу
Сьогодні, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
Сьогодні, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Сьогодні, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Сьогодні, 12:54
Все, що залишилось: мережу сколихнуло фото багатоповерхівки у Маріуполі
Сьогодні, 10:55
Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні
Сьогодні, 10:21

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту