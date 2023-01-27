Нацгвардійці знищили ударний гелікоптер РФ і розкрили деталі     

Вертоліт був ліквідований на Бахмутському напрямку

Нацгвардійці за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» знищили ворожий гелікоптер Мі-24 на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Начальник служби протиповітряної оборони 3 бригади оперативного призначення повідомив, що вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 26 січня близько 10:40 виявила на південно-східній околиці Бахмута дві повітряні цілі.

«Розрахунком ПЗРК з «Ігла-1» одночасно було випущено 2 пуски ракет по гелікоптерам Мі-24. В результаті бойової роботи один гелікоптер було знешкоджено, другий уражений», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Один з нацгвардійців розповів, що гелікоптер здатний літати на малих висотах, що в умовах цієї місцевості дозволяє здійснювати прихований підліт до розташування українських підрозділів.

«Він може маневрувати, завдаючи постійних ударів нашим військам на найбільш важливих ділянках з застосуванням ракетного і артилерійського озброєння. Тому виявлення і знищення повітряних цілей такого плану є ефективним під час загальновійськового бою», – зазначив навідник ПЗРК Антон.

Додамо, що Мі-24 - це радянський багатоцільовий ударний гелікоптер-штурмовик і бойова підтримка піхоти. Він є одним з найшвидших ударних гелікоптерів у світі, призначений для перекидання живої сили та її вогневої підтримки на полі бою.

Нагадаємо, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та два удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окрім того, знищено два ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, 4 БпЛА типу «Орлан-10» і типу «Суперкам».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та чотири склади боєприпасів російських окупантів.