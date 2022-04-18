Окупанти невдало провели розвідку боєм під Ізюмом – Генштаб

Противник не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України

Російські окупаційні війська закінчують створення наступального угруповання на сході. Загарбники провели розвідку боєм у трьох населених пунктах на Харківщині, однак зазнали втрат та відійшли. Про це свідчить оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06.00 18.04.2022 щодо російського вторгнення.

«Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні. Противник також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України. На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують часткове блокування Харкова та намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ. З метою розширення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець та створення умов для оперативного розгортання військ, ворог провів розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібровне. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов», – повідомив Генштаб ЗСУ

Також Збройні сили України 17 квітня відбили 12 атак російських окупаційних військ на Донецькому та Луганському напрямках. Про це повідомляє Штаб Операції об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Російські війська готуються до наступальної операції на сході нашої держави вже найближчим часом. Хочуть буквально добити і знищити Донбас. Знищити все, що колись дало славу цьому промисловому регіону. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 17 квітня.

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