Окупанти вивезли з Маріуполя приблизно п'ять тисяч дітей – Зеленський

«Що з ними сталося, як здоров’я, де вони знаходяться, інформації немає»

Російські загарбники вивезли з Маріуполя кількадесят тисяч людей, у тому числі до п'яти тисяч дітей. Про це в інтерв'ю CNN сказав Володимир Зеленський.

«Декілька десятків тисяч були вимушено вивезені в Російську Федерацію. Що з ними, ми не знаємо, де їхні документи, ми не знаємо. І серед них декілька тисяч дітей. Ми про це знаємо, але що з ними сталося, як здоров’я, де вони знаходяться, поки що стовідсоткової інформації про це немає... Ми чули про те, що 5 тис. дітей депортовано з цього регіону в російський бік. Тому що вони (російські війська – ред.) не дозволили їм пройти на територію, яку контролює Україна. Тому ми не знаємо, що з цими дітьми. Це питання дуже складне і важке. Є багато інформації, яку ми маємо перевіряти і якої ми не знаємо напевне», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що так само неможливо достеменно сказати, скільки в Маріуполі наразі залишилося людей, скільки загинуло.

«Цивільне населення, яке залишилося... також ми не знаємо до кінця. Є дані, що там близько 50-60 тис. Інші дані говорили, що 100 тис. Зараз є інформація, що десь 20-30 тис. могли загинути цивільних, які там залишилися», – сказав Зеленський.

За його словами, загалом важко говорити про втрати серед цивільного населення через те, що такі міста, як Херсон, Бердянськ, Маріуполь, Волноваха заблоковані російськими військами.

Нагадаємо, в укриттях «Азовсталі» ховаються сотні містян: рашисти готують удар по заводу.

Тим часом 100 тисяч мешканців Маріуполя потерпають від нестачі їжі.

Як стало відомо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.

Згідно з інформацією Генштабу, ворог частково блокує Харків і намагається штурмувати «Азовсталь».

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