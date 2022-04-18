Окупанти готують провокацію в Херсоні – Одеська ОВА

Задля «референдуму» агресори планують обстріляти місто і звинуватити в цьому ЗСУ

Російські військові планують обстріляти Херсон і звинуватити в цьому Збройні сили України, мета провокації – провести у місті псевдореферендум. Про це у Telegram повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«У районі Антонівського мосту розвертають «Гради», щоб ударити по Херсону та звинуватити в цьому ЗСУ. Це має стати причиною для того, аби «врятувати» місто, провівши там референдум. Наголошуємо, що українські військові ніколи не стріляють по цивільних будинках мирних мешканців. Важливо надати розголосу цим планам», – зазначив Братчук.

Як повідомлялося, окупанти на Херсонщині продовжують підготовку до «референдуму».

Для цього вони готуються до псевдореферендуму і навіть друкують бюлетені. За даними Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, псевдоголосування заплановане у проміжку від 1 по 10 травня.

Раніше стало відомо, що росіяни вдаються до репресій на півдні України: допитують та залякують людей.

Як повідомив президент у відеозверненні 17 квітня, на півдні України окупанти будують катівні.

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