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    Події в Україні

    Росіяни хочуть добити і знищити Донбас – глава держави про плани окупантів

    Зеленський розповів, що на деякі запити щодо зброї не отримує відповіді з першого дня війни - Росіяни хочуть добити і знищити Донбас – глава держави про плани окупантів
    Зеленський розповів, що на деякі запити щодо зброї не отримує відповіді з першого дня війни
    фото: Офіс президента

    «Кожна затримка зброї – це дозвіл Росії забирати життя українців»

    Російські війська готуються до наступальної операції на сході нашої держави вже найближчим часом. Хочуть буквально добити і знищити Донбас. Знищити все, що колись дало славу цьому промисловому регіону.

    Так само, як російські військові знищують Маріуполь, вони хочуть стерти з лиця землі й інші міста та інші громади Донецької та Луганської областей. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 17 квітня.

    «Завершився вже 53-й день війни, і за деякими пунктами в наших запитах щодо зброї ми очікуємо відповідей 53 дні. А деякі відповіді формулюються так, що постачання може розпочатися хіба що в травні. Я прямо кажу в таких випадках: кожна затримка зброї, кожне політичне затягування – це дозвіл Росії забирати життя українців. Саме так Росія це трактує. Саме так не повинно бути в реальності», – розповів президент.

    Нагадаємо, також глава держави повідомив, що на півдні України окупанти будують катівні.

    Раніше очільник Луганщини повідомив, чому окупанти досі не почали повномасштабний наступ на Донбас.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти Донбас війна військові Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Росіяни хочуть добити і знищити Донбас – глава держави про плани окупантів