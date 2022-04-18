На півдні України окупанти будують катівні – президент

«Треба протриматися, щоб Росії не вдалося спотворити життя, як у Донецьку та Луганську»

Демократичний світ повинен відреагувати на дії рашистів

У Херсонській та Запорізькій областях російські окупаційні війська чинять звірства, будують катівні та викрадають представників місцевої влади та всіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Вони шантажують учителів, крадуть гроші, спрямовані на виплату пенсій, блокують та крадуть гуманітарну допомогу. Доводять людей до голоду. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 17 квітня закликав демократичний світ відреагувати на дії рашистів.

«Окупанти ще й намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих «ДНР» і «ЛНР». Переводять цю територію в рубльову зону та підпорядковують адміністративній машині Росії. Все це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового потужного санкційного пакету. Відповіддю на спробу «рубльової окупації» Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем. Бо вони – це частина окупаційної машини», – повідомив глава держави.

Необхідність ембарго на постачання нафти з Росії зростає з кожним днем. За словами Зеленського, кожен у Європі та Америці вже бачить, що Росія відверто використовує енергоносії для намагання дестабілізувати західні суспільства. Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати.

«Дуже хочу сьогодні ще раз підтримати всіх, хто бореться за Україну в містах, в громадах півдня нашої держави. Хто захищає наші національні символи. Хто захищає нашу свободу. Кожен прояв такої боротьби ускладнює окупантам реалізацію їхнього завдання. Саботуйте розпорядження окупантів. Не співпрацюйте з ними. Протестуйте. Треба протриматися, щоб Росії не вдалося спотворити життя ще в інших містах України, як у Донецьку та Луганську», – звернувся він до українців.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині рашисти розстріляли сімох людей та підірвали будинок із загиблими.

Як стало відомо, рашисти викрали сина голови Запорізької райдержадміністрації.

Також окупанти викрали селищного голову Кирилівки.

А ще окупанти пограбували у Мелітополі «Укрпошту»: пенсіонери залишились без виплат.