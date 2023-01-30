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На Донеччині героїчно загинув 24-річний льотчик

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Донеччині героїчно загинув 24-річний льотчик
Данило Мурашко від початку повномасштабного вторгнення здійснив 141 бойовий виліт
фото з відкритих джерел

Під час виконання бойового завдання літак Мурашка 27 січня був підбитий ворожим винищувачем

У Краматорському районі Донецької області під час виконання бойового завдання 27 січня загинув 24-річний командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Данило Мурашко. Про це повідомили у 299-й бригаді тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова у Facebook.

Зазначається, що командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Данило Геннадійович Мурашко (10.08.1998 р.н.) від першого дня повномасштабної збройної агресії РФ здійснив 141 бойовий виліт. У складних умовах протидії протиповітряних засобів та винищувачів противника знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 особин живої сили противника, заначають побратими льотчика.

На Донеччині героїчно загинув 24-річний льотчик фото 1

«Завдяки умілим діям, неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з під авіаційних та ракетних ударів противника. За видатні досягнення у боротьбі з ворогом Мурашко нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів», – йдеться в повідомленні.

Під час виконання бойового завдання у складі пари 27 січня був підбитий ворожим винищувачем.

«Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. В зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю Героя», – додали в бригаді.

Із загиблим попрощалися 30 січня.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом на Донеччині загинув титулований український фігурист.

Теги: війна пілот ЗСУ

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