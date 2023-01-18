На борту гвинтокрила у Броварах загинув військовий та фотограф Микола Анацький

Чоловік був родом із Бахмута

Про загибель провідного інспектора Департаменту комунікації МВС Миколи Анацького під час авіакатастрофи в Броварах на Київщині повідомило Міністерство внутрішніх справ.

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Чоловік брав участь в АТО та звільняв Київщину фото з відкритих джерел

Микола народився і виріс у Бахмуті Донецької області, служив у батальйоні «Донбас», потім перевівся до лав батальйону ім. Кульчицького, розповіла його колега Вікторія Навроцька.

Анацький працював над фотозвітами для МВС фото: МВС України

Чоловіку було 34 роки. У нього лишилась дружина та донечка, якій не виповнилося й року.

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Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав вертоліт.

Зауважимо, рятувальники повідомили про стан борту, який упав на Київщині. Вертоліт ДСНС ЕС-225 використовувався найчастіше, адже міг одночасно перевозити достатню кількість людей.

До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

Унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

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Згодом стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах.