Під Бахмутом загинув екскапітан футбольного клубу з Тернопільщини

У чемпіонаті Тернопільської області Руслан Курдас провів 40 матчів, у яких відзначився 15 забитими м’ячами

Курдас провів 18 матчів у Другій лізі та один поєдинок у Кубку України

Під Бахмутом загинув 28-річний український футболіст Руслан Курдас. Про це повідомляє телеграм-канал Base of Ukrainian sports.

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Руслан був вихованцем запорізького футболу. У 2018 році він переїхав на Тернопільщину, де разом з своїм братом Денисом виступав за чортківський «Кристал» у чемпіонаті області та аматорському чемпіонаті України, був його капітаном.

Загалом у чемпіонаті Тернопільської області Руслан провів 40 матчів, у яких відзначився 15 забитими м’ячами.

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Курдас також провів 18 матчів у Другій лізі України та один поєдинок у Кубку України.

Пізніше Руслан працевлаштувався вчителем фізичного виховання у Чортківську гімназію ім. Романа Ільяшенка.

Нагадаємо, у боях під Бахмутом загинув колишній український фігурист, 25-річний Дмитро Шарпар.