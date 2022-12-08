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На Донеччині з підрозділу окупантів втекли десятки озброєних зеків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Донеччині з підрозділу окупантів втекли десятки озброєних зеків
У Ясинуватій втекли близько 20 рашистів зі зброєю
фото ілюстративне

Окупанти знищили трьох втікачів

У російських окупаційних військах зростає кількість дезертирів, що не хочуть воювати в Україні. Серед таких є колишні ув’язнені, завербовані для участі у війні.

Один із таких випадків втечі окупантів із підрозділу зафіксовано на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених. У результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено. Заходи тривають.

А на тимчасово зайнятій території Запорізької області з метою поповнення поточних втрат російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь зафіксовано видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час.

Нагадаємо, 6 грудня повідомлялося, що в російському місті Новошахтинськ Ростовської області розшукують рашиста з кулеметом, який поранив поліцейського. Згодом дезертира затримали. За даними ЗМІ, ним виявився вояка приватної військової компанії «Вагнер» (ПВК).

6 грудня Центр національного спротиву повідомив, що російська приватна військова компанія «Вагнер» отримала дозвіл на вербування ув’язнених на тимчасово окупованих територіях.

Теги: зброя засуджені окупанти росія Україна війна

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