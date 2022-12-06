У Ростовській області чоловік розстріляв із кулемета поліцейських: деталі
У місті введено план «Сірена»
У Новошахтинську Ростовської області (Росія) невідомий чоловік поранив з кулемета поліцейського. Про це повідомляють російські Телеграм-канали.
Як зазначається, решті співробітників уже наказали озброїтися автоматами та одягнути бронежилети. Мешканців міста правоохоронці просять сидіти вдома та не з'являтися на вулиці.
«За нашими даними, у місті введено план «Сірена». Шукають чоловіка на зріст 180-190, одягненого в камуфляж. Попередньо дезертир із кулеметом чинив опір поліції у Старій Соколівці – поранив двох», – йдеться у повідомленні.
«Три співробітники ППС прочісували місцевість, як раптом побачили в лісі чоловіка в балаклаві, камуфляжі та зі зброєю. Побачивши співробітників, невідомий почав стріляти. Один із поліцейських отримав поранення у таз, його госпіталізовано. Після перестрілки невідомому вдалося втекти. Чоловіка, який відкрив стрілянину, поки що не знайшли. За даними поліції, стрілець може бути дезертиром. У місті закривають дитячі садки, виїзд із Новошахтинська теж закритий», – пише Baza.
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Раніше повідомлялося, що у російському місті Іжевськ відбулася стрілянина в школі №88. Стрілянина почалася під час урок. Також У Бєлгородській області РФ у військовій частині сталася стрілянина.
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