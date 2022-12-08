Окупанти обстріляли з С-300 Печеніги в Харківській області (фото)

На Харківщині збито дві ворожі ракети

Дві ракети, попередньо С-300, збили наші сили протиповітряної оборони

Ввечері, 7 грудня, російські загарбники вдарили з С-300 по населеному пункту Печеніги у Харківській області. Про це повідомив печенізький селищний голова Олександр Гусаров.



За попередніми даними, обійшлося без поранених чи загиблих.

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«Дві ракети, попередньо С-300, збили наші сили протиповітряної оборони. Одна впала на околицях селища, друга – майже в центрі. Слава Богу, постраждалих немає», – сказав Гусаров у коментарі «Суспільному».

Будівлі навколо падінь ракет пошкоджені уламками. Масштаби руйнувань будуть уточнювати 8 грудня, зазначив Гусаров.



Також печенізький селищний голова опублікував фото уламків ракет, що впали.

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Нагадаємо, 7 грудня російські терористи завдали удару по передмістю Курахового на Донеччині. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Внаслідок обстрілу загинули 10 людей.