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На Донеччині загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Донеччині загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
фото з відкритих джерел

Загиблий воїн працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики

У бою захищаючи Донеччину загинув співробітник Офісу Президента Олексій Титаренко. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Глава Банкової уточнив, що воїн консультував Директорат з питань внутрішньої та гуманітарної політики.

«На передовій Донеччини загинув співробітник Офісу Президента Олексій Титаренко. Він працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики. Співчуваю рідним та близьким! Україна завжди пам‘ятатиме героїв!», – написав Єрмак.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув колишній народний депутат Олег Барна.

Триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі. 

Теги: депутат Україна Олег Барна інфраструктура Андрій Єрмак

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