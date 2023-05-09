На Донеччині загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко

Загиблий воїн працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики

У бою захищаючи Донеччину загинув співробітник Офісу Президента Олексій Титаренко. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Глава Банкової уточнив, що воїн консультував Директорат з питань внутрішньої та гуманітарної політики.

«На передовій Донеччини загинув співробітник Офісу Президента Олексій Титаренко. Він працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики. Співчуваю рідним та близьким! Україна завжди пам‘ятатиме героїв!», – написав Єрмак.

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Раніше повідомлялося, що на фронті загинув колишній народний депутат Олег Барна.

Триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.