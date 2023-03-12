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На Донеччині загинув учасник проєкту Veterano pizza Михайло Йора

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Донеччині загинув учасник проєкту Veterano pizza Михайло Йора
Михайло Йора захищав Україну з 2014 року
фото з відкритих джерел

Герой захищав Україну в складі 30 окремої механізованої бригади

Учасник проєкту Veterano pizza Михайло Йора загинув, боронячи Україну від російської орди. Про смерть захисника повідомили на Facebook-сторінці проєкту.

«Жахлива втрата для родини Veterano pizza і всієї України. 07.03.2023 в Донецькій області, під час виконання бойового завдання загинув Михайло Йора. Наш Мішка…

Міша захищав Україну з 2014 року. В 2016 році став незамінною частиною Veterano pizza і присвятив проєкту не один рік свого життя. Не один рік він вкладав душу у кожну піцу приготовлену для вас. І не один рік він наповнював добром усе і усіх,хто його оточував. Відкритий, чесний, веселий, завжди з посмішкою на обличчі, готовий допомогти і підтримати», – ідеться в повідомленні.

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24 лютого Михайло Йора знову став на захист України в складі 30 окремої механізованої бригади.

«Подвиг Міші і десятків тисяч наших найкращих захисників і захисниць має бути недаремним. Ми маємо зробити усе можливе задля знищення ворога. Щодня, щохвилини, щосекунди робити усе задля перемоги. Честь і вічна пам’ять нашому герою. Міша Йора був і назавжди залишиться частиною Veterano pizza. Спочивай з миром, друже», – сказано на сторінці проєкту.

Раніше співачка Ірина Федишин написала на своїй сторінці в Інстаграм, що на бахмутовському напрямку загинув військовий, з яким вона була добре знайома та допомагала йому на фронті.

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Теги: 24 лютого Facebook смерть

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