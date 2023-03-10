На війні в Україні загинув перший громадянин Естонії
З осені минулого року Юрак воював у складі Українського інтернаціонального легіону
Під Бахмутом у Донецькій області загинув колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак. Про це повідомило видання Postimees.
Зазначається, що Юрак загинув у вівторок унаслідок артилерійського обстрілу Бахмута. Він є першим естонцем, який загинув на війні в Україні.
З осені минулого року Юрак воював у складі Українського інтернаціонального легіону.
Раніше повідомлялося, що у боях за Бахмут героїчно загинули батько та син.
Нагадаємо, що Бахмут протягом останніх місяців залишається ареною найзапекліших боїв в Україні.
Також під Бахмутом загинув відомий військовий Дмитро Коцюбайло з позивним «Да Вінчі».
Аналітики ISW припустили, що росіяни не зможуть продовжити наступ у разі захоплення Бахмута.
Коментарі — 0