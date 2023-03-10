На війні в Україні загинув перший громадянин Естонії

З осені минулого року Юрак воював у складі Українського інтернаціонального легіону

Під Бахмутом у Донецькій області загинув колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак. Про це повідомило видання Postimees.

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Зазначається, що Юрак загинув у вівторок унаслідок артилерійського обстрілу Бахмута. Він є першим естонцем, який загинув на війні в Україні.

З осені минулого року Юрак воював у складі Українського інтернаціонального легіону.

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Раніше повідомлялося, що у боях за Бахмут героїчно загинули батько та син.

Нагадаємо, що Бахмут протягом останніх місяців залишається ареною найзапекліших боїв в Україні.

Також під Бахмутом загинув відомий військовий Дмитро Коцюбайло з позивним «Да Вінчі».

Аналітики ISW припустили, що росіяни не зможуть продовжити наступ у разі захоплення Бахмута.