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На Київщині підліток виліз на дах потяга і загинув від удару струмом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Київщині підліток виліз на дах потяга і загинув від удару струмом
Рятувальники знімають із потяга тіло загиблого хлопця
фото: Facebook / ДСНС

Підліткова витівка задля фотографії обернулася трагедією

У місті Вишневе Київської області двоє підлітків залізли на дах вагона задля розваги. Один із хлопців загинув від ураження струмом, а інший отримав опіки та шок. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Трагедія сталася після обіду 11 березня. Працівники залізниці розповіли, що двоє 14-річних хлопців забралися на вагон товарного потяга, щоб зробити фото. Однак підлітків уразило струмом.

Рятувальники знімають із потяга тіло загиблого хлопця
Рятувальники знімають із потяга тіло загиблого хлопця
фото: Facebook / ДСНС

Один із них загинув на місці, а його товариш дістав опіки обличчя першого ступеня та гострий шок. Постраждалого госпіталізовано.

Тіло загиблого підлітка з даху потяга знімали рятувальники.

Нагадаємо, що в селі Новоіванівка Запорізької області двоє хлопчиків отримали мінно-вибухові травми через те, що гралися з протитанковою гранатою

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Теги: потяг трагедія дитина рятувальники

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