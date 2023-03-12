На Київщині підліток виліз на дах потяга і загинув від удару струмом
Підліткова витівка задля фотографії обернулася трагедією
У місті Вишневе Київської області двоє підлітків залізли на дах вагона задля розваги. Один із хлопців загинув від ураження струмом, а інший отримав опіки та шок. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Трагедія сталася після обіду 11 березня. Працівники залізниці розповіли, що двоє 14-річних хлопців забралися на вагон товарного потяга, щоб зробити фото. Однак підлітків уразило струмом.
Один із них загинув на місці, а його товариш дістав опіки обличчя першого ступеня та гострий шок. Постраждалого госпіталізовано.
Тіло загиблого підлітка з даху потяга знімали рятувальники.
Нагадаємо, що в селі Новоіванівка Запорізької області двоє хлопчиків отримали мінно-вибухові травми через те, що гралися з протитанковою гранатою.
Коментарі — 0