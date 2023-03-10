Головна Новини
search button user button menu button

«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня в бої під Бахмутом
фото: glavcom.ua

«Кілька разів він дивом рятував життя мого сина»

Сьогодні у центрі Києва, на Майдані Незалежності, тисячі людей зібралися, аби в останню путь провести Дмитра Коцюбайла – Героя України та командира батальйону «Вовки Да Вінчі», який загинув у Бахмуті. Воїну 7 березня, під Бахмутом, потрапив уламок в шию, – врятувати його життя медикам, на жаль, не вдалося.

Прощання з Героєм тривало понад 3 год – доки всі змогли вшанувати пам’ять та прихилити коліно біля загиблого.

Героя України Дмитра Коцюбайла поховали на Аскольдовій могилі, неподалік від військової каплички.

На прощанні з героєм окрім присутніх «Вовків» та побратимів і посестер героя зібралися й родичі бійців батальйону. Людмила Кочерга, мама одного з воїнів, розповіла журналістам «Главкому»: вона вдячна Дмитру за збережене життя власного сина. 

«Вже кілька разів він дивом рятував життя мого сина. То вони потраплять у засідку, де їх може вбити ворог, але Дмитро з хлопцями не кидають хлопців і приходять по них. То він веде їх у бій першими й робить усе, аби зберегти життя своїм хлопцям – він не боявся за своє життя, беріг його, але дуже хвилювався за своїх «Вовків», – розповіла жінка.

Востаннє життя її сина «Да Вінчі» зберіг за кілька днів до своєї загибелі – коли разом із хлопцями пішов на одне з бойових завдань. Тоді хлопцям він пообіцяв дати перепочинок – аби вони відпочили перед наступними виїздами.

«Мені син телефонує й каже, що якби не Дмитро – то його б не було в живих. Їх «накрили», командир керував кожним – слідкував за обстановкою, казав, куди йти. І він завжди перепитував, чи всі живі – його дуже хвилювало, щоб усі були цілі», – розказала Людмила Кочерга.

Про загибель «Да Вінчі» вона теж дізналася від сина – той у розмові з нею зізнався, що втратив «ніби батька».

«Він ніколи не плакав. Але коли розповідав про Діму, дуже картав себе, що ніяк не міг врятувати його. У мене й досі ком у горлі, коли я згадую той голос… Це герой. Для мене, для всіх, хто тут – він для кожного герой», – наголошує Людмила Кочерга.

8 фото
На весь екран

Побратим Дмитра Коцюбайла, солдат Збройних сил України Василь Демидов, додає: разом вони не воювали, проте він особисто вдячний Дмитру за всіх хлопців, яких він зберіг своєю мудрістю. Через це він не зміг не прийти – тому що таким людям, як «Да Вінчі», за будь-яких умов треба віддавати шану.

«Ні від кого ніколи я не чув поганого про «Да Вінчі». Таких людей дуже мало – всередині військових розмов все одно багато чого можна почути. Але не про Дмитра. Я знав від друзів по війську, що він був дуже сильним морально, підтримував хлопців, що б не сталося, а там, на фронті, це дуже важливо – мати такого командира, який не дасть впасти духом, збереже життя, коли це дуже важко. «Да Вінчі» це вдавалося. На жаль, нам не довелося познайомиться, але колись зустрінемося», – наголошує Василь Демидов.

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської области України. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художному ліцеї.

Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. По її завершенню, у 17 років, пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. У 2014-му командував взводом добровольців, а у 2015-му – добровольчою ротою.

17 березня 2016 року призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.

30 листопада 2021 року був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України зі врученням «Золотої Зірки». Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня в бої під Бахмутом. Напередодні з 27-річним Героєм України попрощалися у рідному селі Бовшів на Івано-Франківщині.

Нагадаємо, Зеленський посмертно нагородив легендарного воїна Да Вінчі. 

Читайте також: Герой України Да Вінчі: Наші території треба звільняти силовим способом. Не бачу іншого шляху
Теги: ЗСУ війна смерть ворог Дмитро Коцюбайло солдат жінка звання героя Герой України

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Коцюбайло з 2014 року захищав українську незалежність
«Обстріл трапився у нас на очах». ЗМІ опублікували останні фото загиблого Да Вінчі
8 березня, 11:52
Попрощатися з легендарним Да Вінчі прийшли Зеленський та прем’єрка Фінляндії (фото)
Попрощатися з легендарним Да Вінчі прийшли Зеленський та прем’єрка Фінляндії (фото)
Сьогодні, 13:30
Прощання з легендарним Да Вінчі в Києві
«Віддав життя на війні, аби це не робили діти». Київ провів в останню путь Героя Да Вінчі (фото, відео)
Сьогодні, 13:36

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
14K
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Перешкоджав обороні аеропорту в Гостомелі. Суд арештував ексдиректора «Антонова»
12K
Масштабна повітряна тривога тривала більше години
12K
Поліція Данії визначила яхту, яка може бути причетною до підриву «Північних потоків»
9660
Як велися таємні переговори, що зупинили штурм «Азовсталі»: деталі від CNN

Новини

«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
Сьогодні, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
Сьогодні, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
Сьогодні, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Вчора, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Вчора, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Вчора, 06:58

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту