На Франківщині поліцейські затримали «злодія в законі» з санкційного списку РНБО

Свій «статус» Мамука отримав в Стамбулі у 2013 році

В Івано-Франківській області поліцейські затримали «злодія в законі» з санкційного списку РНБО. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

Оперативники отримали інформацію про переховування злодія на прізвисько Мамука на території області, коли відпрацьовували представників криміналітету та осіб, які можуть бути причетні до диверсійної діяльності та співпраці з окупантами.

Свій «статус» Мамука отримав в Стамбулі у 2013 році. Крім того, має родинні зв’язки зі «злодієм у законі» Таріелом Оніані.

10 травня оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Нацполіції провели заходи для затримання 45-річного уродженця Грузії, до якого рішенням РНБО були застосовні персональні спеціальні санкції. Мамуку затримали в одному з приватних будинків області.

Наразі вирішується питання щодо його примусового видворення за межі України.

Тим часом в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. Так, уже відомо про першого військового, котрий постане перед судом.