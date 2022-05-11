Перший російський військовий постане перед судом України за вбивство цивільного

В Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. Так, уже відомо про першого військового, котрий постане перед судом.

Про це розповіла у своєму Facebook Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення в/ч 32010 «4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області» Вадима Шишимаріна.

Слідство встановило, що цей 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед.

Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін розбили наші ЗСУ. Втікаючи, він із ще 4 співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону.

Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку.

Наразі підозрюваний Шишимарін перебуває під вартою. Прокурорами і слідчими СБУ зібрано достатньо доказів його причетності до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України. За ці дії йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Тим часом працівники московського метрополітену готуються до відправки на війну в Україну. На гарячу лінію проєкту «Коаліція» надійшло повідомлення від дружини Московського метрополітену. Жінка звернулася за допомогою юристів, оскільки її чоловікові на роботі повідомили про можливу мобілізацію, «якщо буде недостатня кількість солдатів для відправлення на спецоперацію».

Читайте також: Десантників РФ хоронять потайки від родичів та не ідентифікують