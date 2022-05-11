Ракетний обстріл Полтавщини: відомо, куди влучили окупанти (фото)

Ворог завдав удару з літака

Увечері 11 травня росіяни обстріляли Карлівську громаду Полтавщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Ось такий вигляд має одна з частин інфраструктурної будівлі, яку «демілітаризувала» російська ракета. На щастя, після ворожого удару постраждалих немає», – повідомив Дмитро Лунін.

Обійшлося без пожежі.

Нагадаємо, сьогодні ввечері окупанти вдарили ракетами по Полтавщині.

Як відомо, Полтавщина вже не вперше під вогнем окупантів. Раніше під час нічного обстрілу Полтавщини було зруйновано будівлі, одна людина загинула.

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