В Україну уже приїхав американський бензин
На європейському ринку Україна законтрактувала уже більше 300 тис. тонн палива
Україна закуповуватиме бензин із німецьких, скандинавських, балтійських нафтопереробних заводів. А американський бензин уже продається на українських АЗС. Про це очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко заявила в ефірі телемарафону.
За словами Свириденко, перший бензин із США з’явився на вітчизняних автозаправках два дні тому.
Усього Україна потребує кожного місяця:
- 100 тис. тонн бензину;
- 250 тис. тонн дизпалива;
- 70 тис. тонн зрідженого газу.
Очільниця Мінекономіки зазначила, що у Європі учасники українського ринку пального уже законтрактували 253 тис. тонн дизеля та 72 тис. тонн бензину.
Крім того, за словами Свириденко, Україна домовилася з Польщею про збільшення транзиту пального до нашої країни з 60 тис. тонн на місяць до 250 тис. тонн. Саме пальне оформлюється на кордоні позачергово, а дозволи на в’їзд українських автоцистерн Польща взагалі скасувала.
Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма пообіцяв, що в Україні буде створений додатковий стратегічний запас пального.