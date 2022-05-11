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    Економіка та фінанси

    В Україну уже приїхав американський бензин

    На український АЗС уже продається американський бензин - В Україну уже приїхав американський бензин
    На український АЗС уже продається американський бензин
    фото: Pixabay

    На європейському ринку Україна законтрактувала уже більше 300 тис. тонн палива

    Україна закуповуватиме бензин із німецьких, скандинавських, балтійських нафтопереробних заводів. А американський бензин уже продається на українських АЗС. Про це очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко заявила в ефірі телемарафону.

    За словами Свириденко, перший бензин із США з’явився на вітчизняних автозаправках два дні тому.

    Усього Україна потребує кожного місяця:

    • 100 тис. тонн бензину;
    • 250 тис. тонн дизпалива;
    • 70 тис. тонн зрідженого газу.

    Очільниця Мінекономіки зазначила, що у Європі учасники українського ринку пального уже законтрактували 253 тис. тонн дизеля та 72 тис. тонн бензину.

    Крім того, за словами Свириденко, Україна домовилася з Польщею про збільшення транзиту пального до нашої країни з 60 тис. тонн на місяць до 250 тис. тонн. Саме пальне оформлюється на кордоні позачергово, а дозволи на в’їзд українських автоцистерн Польща взагалі скасувала.

    Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма пообіцяв, що в Україні буде створений додатковий стратегічний запас пального.

    Теги: США Мінекономіки бензин Україна Юлія Свириденко
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    В Україну уже приїхав американський бензин