В Україну уже приїхав американський бензин

На європейському ринку Україна законтрактувала уже більше 300 тис. тонн палива

Україна закуповуватиме бензин із німецьких, скандинавських, балтійських нафтопереробних заводів. А американський бензин уже продається на українських АЗС. Про це очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко заявила в ефірі телемарафону.

За словами Свириденко, перший бензин із США з’явився на вітчизняних автозаправках два дні тому.

Усього Україна потребує кожного місяця:

100 тис. тонн бензину;

250 тис. тонн дизпалива;

70 тис. тонн зрідженого газу.

Очільниця Мінекономіки зазначила, що у Європі учасники українського ринку пального уже законтрактували 253 тис. тонн дизеля та 72 тис. тонн бензину.

Крім того, за словами Свириденко, Україна домовилася з Польщею про збільшення транзиту пального до нашої країни з 60 тис. тонн на місяць до 250 тис. тонн. Саме пальне оформлюється на кордоні позачергово, а дозволи на в’їзд українських автоцистерн Польща взагалі скасувала.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма пообіцяв, що в Україні буде створений додатковий стратегічний запас пального.