На фронті загинув фотограф Володимир Миронюк

Бутусов: «Герой-фотограф Володимир Миронюк загинув на передових позиціях під Курдюмівкою з фотоапаратом у руках, з кадрами останнього, найризикованішого репортажу...»

На фронті під Курдюмівкою, що на Донеччині, у віці 59 років загинув фотограф Володимир Миронюк із позивним Джон. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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«Герой-фотограф Володимир Миронюк загинув на передових позиціях під Курдюмівкою з фотоапаратом у руках, з кадрами останнього, найризикованішого репортажу...», – написав журналіст.

Як розповів Бутусов, цей репортаж фотограф зробив кілька днів тому на позиції української піхоти, де росіяни вели багатоденний «ураганний обстріл». Тіло Миронюка три дні не могли забрати через атаки окупантів.

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«Описати його особистість дуже непросто. Українець, громадянин США, в Америці він працював багато років водієм-далекобійником. В Україну він приїхав надовго, коли почався Майдан. Він не був професійним журналістом. Він не був професійним фотографом. Він не був професійним солдатом. Але його вражаючі фотографії бачили багато людей, і щоб робити таке там, де він був на фронті, треба мати серце та витривалість воїна», – написав Бутусов.

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Роботи Володимира Миронюка фото:facebook.com/wlady.koffeanon

Про журналістську роботу Миронюка розповіла головна редакторка сайту Petropavlivka.city Ірина Ситнік у коментарі Національній спілці журналістів України.

«Володимир від початку 2023 року є офіційним позаштатним репортером нашої редакції. Ми активно співпрацювали, він супроводжував мене в усіх поїздках на Донеччину, бо на війні він з 2014 року. Володимир передав нашій редакції великий архів фото та відео. Там реальна війна і її наслідки, не все ще опубліковане. У нього ще дуже багато світлин. Він крутий фотограф був. Зараз плануємо організувати виставку його робіт», – зазначила Ситнік.

Нагадаємо, що в боях за Україну у Запорізькій області загинув голова чеченської діаспори Кривого Рогу Магомед Ганієв.