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Пентагон заявив про значну кількість «вагнерівців» в Африці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон заявив про значну кількість «вагнерівців» в Африці
фото з відкритих джерел

Смерть Пригожина не призвела до суттєвих змін у відносинах між «Вагнером» та Кремлем

Попри смерть Євгена Пригожина, багато членів його ПВК «Вагнер» продовжують діяти на території Африки. Про це під час візиту до Африки заявив міністр оборони США Ллойд Остін, пише «Голос Америки».

«Вагнер досі має значну присутність на континенті», – сказав Остін.

За його висловами, смерть Пригожина не призвела до суттєвих змін у відносинах між «Вагнером» та Кремлем.

«Я вважаю, що ми, ймовірно, побачимо у майбутньому певну боротьбу всередині ПВК за роль майбутнього лідера. Ми також можемо побачити спроби російського уряду замінити ПВК або використовувати російські сили для підтримки зусиль на континенті», – заявив міністр оборони.

Остін також додав, що у найближчій перспективі бойовики «Вагнера» зможуть зберігати поточний рівень присутності в Африці, але без підтримки російського уряду це не буде тривати довго.

Раніше повідомлялося, що розрізнені контингенти приватної військової компанії «Вагнер» повертаються воювати в Україну. Імовірно, це матиме незначний вплив на бойові можливості Росії. 

Нагадаємо, наприкінці червня відбулася спроба збройного заколоту ПВК «Вагнер» в Росії.

Після цього нібито за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ.  Частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Після ймовірної загибелі ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.

До слова, командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що найманці ПВК «Вагнер» досі зустрічаються на різних напрямках фронту в Україні.

Теги: ПВК «Вагнер» диктатор смерть путін

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