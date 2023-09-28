На фронті загинув голова чеченської діаспори Кривого Рогу Магомед Ганієв

У своєму заповіті Магомед просив поховати його на мусульманському цвинтарі у Києві

Військовий був родом з Інгушетії

У боях за Україну у Запорізькій області загинув голова чеченської діаспори Кривого Рогу Магомед Ганієв. Про це повідомили місцеві медіа.

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Військовий був родом з Інгушетії. Чоловік був спортсменом. У своєму заповіті Магомед просив поховати його на мусульманському цвинтарі у Києві. Міністр оборони Чеченської Республіки Ічкерія разом з імамом вирушив в Україну для термінової підготовки його похорону.

Магомед Ганієв воював у батальйоні імені шейха Мансура фото з відкритих джерел

З 2021 року Магомед очолював чеченську діаспору у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

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Магомед Ганієв захищав Україну на Запорізькому напрямку фото з відкритих джерел

У загиблого військовослужбовця залишилася дружина та донечки.

27 вересня у батальйоні імені шейха Мансура, який зараз воює під Бахмутом, побратими помстились за смерть Маги, накривши ворога артилерійським вогнем.

Нагадаємо, на війні загинув Герой України Андрій Орлов. Чоловік брав участь у визволенні Херсона.

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Раніше повідомлялося, що на Херсонщині загинув пластун та спецпризначенець Богдан Сенюк. Життя молодого воїна обірвалося під час виконання бойового завдання на лівому березі Дніпра. 22-річний захисник був кулеметником, брав участь у боях за Київщину, згодом воював у Бахмуті, Сєвєродонецьку, на Херсонщині.

Зауважимо, на фронті загинув митець та громадський діяч Дмитро Буйвал.

До слова, на передовій загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка». За час своєї служби захисниця врятувала сотні життів українських військових. Дар’я родом із Сум, але останні роки проживала в Києві. Вперше прийшла в армію у 2019 році із почуття обов’язку зробити щось важливе для країни.