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Командувач Чорноморського флоту живий? Україна відреагувала на російське відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Командувач Чорноморського флоту живий? Україна відреагувала на російське відео
25 вересня Сили спеціальних операцій підтвердили, що в Севастополі внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ загинув адмірал Віктор Соколов
фото: Reuters

Сили спеціальних операцій перевіряють загибель  командувача Чорноморського флоту РФ 

Сили спеціальних операцій збирають дані і уточнюють інформацію щодо можливої загибелі командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Про це повідомляє пресслужба ССО.

«Як відомо внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих – командувач ЧФ РФ. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.

Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим – наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував смерть російського командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова, який нібито загинув під час атаки ЗСУ по штабу флоту в Севастополі. 

Натомість через декілька хвилин у Міноборони РФ показали кадри з засідання колегії за участі нібито командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. 

До слова, ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника.

Читайте також: Що відомо про командувача Чорноморського флоту Соколова, якого ліквідували ЗСУ
Теги: війна смерть Україна флот Дмитро Пєсков росіяни

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