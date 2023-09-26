У Києві вантажівка на смерть збила жінку на пішохідному переході (фото)

Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років

В Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій сталася автопригода зі смертельним наслідком, про що повідомила столична поліція.

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Поліцейські попередньо встановили, що 59-річний водій вантажівки MAN на регульованому пішохідному переході, рухаючись на зелений сигнал світлофору, виконував маневр повороту праворуч та не надав перевагу в русі пішоходу, яка перетинала проїжджу частину через перехід.

В результаті 44-річна потерпіла отримала тілесні ушкодження не сумісні з життям та померла на місці. Водія затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Владислав Антонов на своїй сторінці у Facebook розповів, що вантажівка переїхала жінку колесами. Першу допомогу надавав хірург однієї зі столичних клінік, пізніше приєднались дві бригади швидкої. Реанімаційні заходи тривали 45 хвилин, але приблизно через 20 хвилин у жінки зупинилося серце і вже не запускалося.

Нагадаємо, увечері 14 вересня у Києві біля ТЦ «Апрель» у Святошинському районі столиці вибухнуло авто. Зазначається, що авто на швидкості врізалось у стовп та вибухнуло, попередньо є постраждалі.