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    Події в Україні

    На гірськолижному курорті у Славському травмувалися четверо лижиків

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    <p>Лижникам надали допомогу на горі Тростян та Високий Верх</p> - На гірськолижному курорті у Славському травмувалися четверо лижиків

    Лижникам надали допомогу на горі Тростян та Високий Верх

    Серед постраждалих – дитина

    Рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи допомогли чотирьом травмованим туристам-лижникам, один із яких – дитина.

    Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    «На горі Тростян надано допомогу двом травмованим туристам, на горі Високий Верх надано допомогу двом туристам-лижникам, зокрема дитині», – уточнили у ДСНС.

    Рятувальники нагадали про необхідність дотримуватися безпечної швидкості та правил безпечного катання на лижних трасах.

    Вершини Високий Верх і Тростян розташовані в Сколівському районі Львівської області і належать до гірськолижного курорту Славське.

    Зазначимо, у дні зимового карантину натовпи туристів штурмують Буковель (фото).

    До слова, у суботу адміністрація курорту на Закарпатті заявила, що близько 40 молодиків напали на персонал та відвідувачів «Красії».

    Згодом з’явилися деталі «повстання місцевих» та масового конфлікту на курорті в Карпатах.

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      Теги: ДСНС відпочинок рятувальники Карпати (гори)
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