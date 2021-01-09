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    «Повстання місцевих»: з’явилися деталі масового конфлікту на курорті в Карпатах

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    <p>Група місцевих жителів з&nbsp;Великоберезнянського району&nbsp;&laquo;вчинила конфлікт з&nbsp;адміністрацією та&nbsp;блокували роботу гірськолижної траси дерев&rsquo;яними гілками&raquo;</p> - «Повстання місцевих»: з’явилися деталі масового конфлікту на курорті в Карпатах

    Група місцевих жителів з Великоберезнянського району «вчинила конфлікт з адміністрацією та блокували роботу гірськолижної траси дерев’яними гілками»

    Фото: Нацполіція

    Місцеві жителі начебто перекрили трасу і заважали усім іншим кататись, бо вимагали, «аби їм дали можливість кататись безкоштовно»

    Національна поліція України розпочала розслідування за фактом нападу на гірськолижному курорті «Красія» на Закарпатті.

    У відомстві повідомили, що група місцевих жителів з Великоберезнянського району «вчинила конфлікт з адміністрацією та блокувала роботу гірськолижної траси дерев’яними гілками».

    У коментарях до посту заступника голови Закарпатської облради Андрія Шекети про події в «Красії» люди зазначають, що напередодні місцевим жителям заборонили безкоштовно користуватися підйомниками.

    «Місцеві із села перекрили трасу і заважали усім іншим кататись, бо вимагали аби їм дали можливість кататись безкоштовно. До цього така можливість була для місцевих, а цього року власник вирішив, що досить і треба почати платити – от місцеві й перекрили трасу. Крім, того – місцеві блокували касу (але не захоплювали), в деяких забирали скіпаси й вимагали долю, бо «то наша гора і ми туй жиєме», — пише журналіст Віталій Глагола у коментарях під дописом Шекети.

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    Поліція класифікувала ситуацію за статтею 356 Кримінального кодексу України, тобто самоправство.

    Всі обставини та причини конфлікту працівники поліції встановлюватимуть вже в межах кримінального провадження.

    Зазначимо, адміністрація курорту заявляла, що близько 40 молодиків напали на персонал та відвідувачів «Красії».

    Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський відпочиває на курорті Буковель.

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      Теги: Національна поліція України кримінал Закарпаття відпочинок туризм Карпати (гори)
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