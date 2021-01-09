«Повстання місцевих»: з’явилися деталі масового конфлікту на курорті в Карпатах

Група місцевих жителів з Великоберезнянського району «вчинила конфлікт з адміністрацією та блокували роботу гірськолижної траси дерев’яними гілками»

Місцеві жителі начебто перекрили трасу і заважали усім іншим кататись, бо вимагали, «аби їм дали можливість кататись безкоштовно»

Національна поліція України розпочала розслідування за фактом нападу на гірськолижному курорті «Красія» на Закарпатті.

У відомстві повідомили, що група місцевих жителів з Великоберезнянського району «вчинила конфлікт з адміністрацією та блокувала роботу гірськолижної траси дерев’яними гілками».

У коментарях до посту заступника голови Закарпатської облради Андрія Шекети про події в «Красії» люди зазначають, що напередодні місцевим жителям заборонили безкоштовно користуватися підйомниками.

«Місцеві із села перекрили трасу і заважали усім іншим кататись, бо вимагали аби їм дали можливість кататись безкоштовно. До цього така можливість була для місцевих, а цього року власник вирішив, що досить і треба почати платити – от місцеві й перекрили трасу. Крім, того – місцеві блокували касу (але не захоплювали), в деяких забирали скіпаси й вимагали долю, бо «то наша гора і ми туй жиєме», — пише журналіст Віталій Глагола у коментарях під дописом Шекети.

Поліція класифікувала ситуацію за статтею 356 Кримінального кодексу України, тобто самоправство.

Всі обставини та причини конфлікту працівники поліції встановлюватимуть вже в межах кримінального провадження.

Зазначимо, адміністрація курорту заявляла, що близько 40 молодиків напали на персонал та відвідувачів «Красії».

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський відпочиває на курорті Буковель.