«Повстання місцевих»: з’явилися деталі масового конфлікту на курорті в Карпатах
Група місцевих жителів з Великоберезнянського району «вчинила конфлікт з адміністрацією та блокували роботу гірськолижної траси дерев’яними гілками»
Місцеві жителі начебто перекрили трасу і заважали усім іншим кататись, бо вимагали, «аби їм дали можливість кататись безкоштовно»
Національна поліція України розпочала розслідування за фактом нападу на гірськолижному курорті «Красія» на Закарпатті.
У відомстві повідомили, що група місцевих жителів з Великоберезнянського району «вчинила конфлікт з адміністрацією та блокувала роботу гірськолижної траси дерев’яними гілками».
У коментарях до посту заступника голови Закарпатської облради Андрія Шекети про події в «Красії» люди зазначають, що напередодні місцевим жителям заборонили безкоштовно користуватися підйомниками.
«Місцеві із села перекрили трасу і заважали усім іншим кататись, бо вимагали аби їм дали можливість кататись безкоштовно. До цього така можливість була для місцевих, а цього року власник вирішив, що досить і треба почати платити – от місцеві й перекрили трасу. Крім, того – місцеві блокували касу (але не захоплювали), в деяких забирали скіпаси й вимагали долю, бо «то наша гора і ми туй жиєме», — пише журналіст Віталій Глагола у коментарях під дописом Шекети.
Поліція класифікувала ситуацію за статтею 356 Кримінального кодексу України, тобто самоправство.
Всі обставини та причини конфлікту працівники поліції встановлюватимуть вже в межах кримінального провадження.
Зазначимо, адміністрація курорту заявляла, що близько 40 молодиків напали на персонал та відвідувачів «Красії».
Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський відпочиває на курорті Буковель.