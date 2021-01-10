У дні зимового карантину натовпи туристів штурмують Буковель (фото)

90% автомобілів на курорті мають київську реєстрацію

Курорт Буковель, який через обмеження сполучення з іншими країнами, став єдиним доступним туристичним місцем для багатьох громадян країни, переповнений гостями. Як зазначає «Великий Київ», попри карантин на різдвяні вихідні тут утворилися натовпи з відпочиваючих, як на території комплексу, так і в чергах на підйомники. 90% автомобілів, що приїхали у Буковель – з київською реєстрацію. Десь тут також можна зустріти президента Зеленського.

Натовпи туристів на лижному курорті

Так, відео з неймовірною кількістю туристів опублікував у Facebook блогер Сергій Наумович.

У коментарях під постом користувачі також розповідають, що по дорозі в Буковель доводилось стояти у величезних пробках.

«Їхали з Яремче до буки (Буковель) 2,5 години. З них 2 години – 5 км пробки», – пише Віталій Бакарді.

Крім того, зазначається, що переважна більшість відпочиваючих у Буковелі – кияни. У Тік Ток опубліковано запис, на якому знято автівки біля одного з готелів – 90% з них – з київською реєстрацію.

Ось ще фото та відео черг:

У Буковелі свою відпустку проводить і президент Володимир Зеленський. Нагадаємо, що саме гірськолижні курорти стали епіцентрами коронавірусу під час першої хвилі інфекції. Тепер такий «локдаун не для всіх» може також негативно відзначитися на кількості нових випадків коронавірусу в країні.