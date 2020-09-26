На Харківщині 26 вересня оголосили Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі



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В результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб

У Чугуєві буде оголошено день жалоби за жертвами катастрофи

У Харківській області 26 вересня оголошено днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака АН-26, яка сталася ввечері 25 вересня біля міста Чугуєв.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

«Оголосити у Харківській області 26 вересня 2020 року Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака АН-26. У День жалоби на всій території області приспустити Державний Прапор України на всіх спорудах органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій та розмістити на ньому траурну стрічку. Рекомендувати органам місцевого самоврядування здійснити аналогічні заходи», – йдеться у розпорядженні.

Окрім того, день жалоби оголосили у місті Чугуєв, де сталася авіакатастрофа.

«Сьогодні в нашому місті відбулася страшна авіакатастрофа. При заході на посадку на відстані близько 2 км до військового аеродрому сталося падіння літака АН-26 ВПС України з подальшим загоранням...У Чугуєві буде оголошено день жалоби за жертвами катастрофи», – додали у міській раді.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб.

Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.