У Харкові оперують одного з постраждалих унаслідок падіння літака під Чугуєвом



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В лікарню невідкладної допомоги в Харкові доставили одного з військових, які вижили в авіакатастрофі

У Харківській лікарні невідкладної медичної допомоги оперують одного з постраждалих унаслідок падіння літака Ан-26, він у вкрай важкому стані.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на прессекретаря Харківської міськради Ольгу Мірошніченко.

«У лікарні невідкладної допомоги один потерпілий у вкрай важкому стані… Триває операція», — йдеться в повідомленні.

За даними Суспільного, в лікарню невідкладної допомоги в Харкові доставили одного з військових, які вижили в авіакатастрофі.

Літак розбився 25 вересня близько 20:50 за два кілометри від військового аеропорту Чугуєва, коли заходив на посадку. На борту були офіцери і курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені І. Кожедуба, вони виконували навчально-тренувальний політ.

Відомо про 25 загиблих і двох тяжко поранених. За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, двоє курсантів вистрибнули з літака до зіткнення із землею.

На місце аварії прибув Олексій Кучер, в суботу в Харківську область приїде президент Володимир Зеленський.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 20 осіб.

Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.