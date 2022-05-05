На Харківщині колона цивільних авто потрапила під обстріл

Люди на 33 автівках намагалися евакуюватися з тимчасово окупованого Вовчанська та сусідніх сіл

Під час спроби виїхати до Харкова з тимчасово окупованого Вовчанська та інших населених пунктів поблизу нього колона цивільних авто потрапила під обстріл. Це сталося 4 травня.

Зі слів родичів потерпілих, виїхати намагалися кілька десятків машин, є поранені та загиблі, повідомляє «Суспільне».

Світлана Лактіонова, яка живе за кордоном, повідомила, що її мати та 20-річний брат виїхали з села Рубіжне Харківської області й потрапили під обстріл орієнтовно біля Верхнього Салтова та Старого Салтова.

«Наскільки я зрозуміла, там була засада. Розстріляли автомобілі. Я не знаю, скільки загинуло людей та скільки там залишилось автомобілів. Мені про це розповів мій брат. Він їхав з мамою до Харкова за ліками та продуктами», — розповіла Світлана.

Телефоном брат сказав, що мати загинула від уламків скла у машині. Він встиг добігти через ліс додому, нині зв'язку з ним немає. Тепер жінка шукає можливості забрати тіло мами.

«Суспільному» відомо про ще одну сім'ю, яка 4 травня намагалася виїхати до Харкова і потрапила під обстріл. У загальній колоні їхали мати та двоє братів (7 та 14 років) Діани Калашникової, яка живе у Полтаві. За словами Діани, усього було 33 машини, які розділилися на менші колони.

«Водійка автомобіля загинула одразу через лобове скло. Нашим допоміг вилізти з автомобіля водій іншої автівки. Спочатку ховалися за автомобілем від обстрілів, з ними ще була жінка з дочками (6 місяців та 12-14). У жінки тяжке поранення у руку», — каже Діана.

Сім'я Діани, водій іншого авто та 6-місячна дівчинка отримали подряпини від уламків, друга дитина загинула, переповіла слова своєї матері Калашникова. Разом вони дісталися сусіднього села, звідки їх відвезли у лікарню до тимчасово окупованого Вовчанська.

Джерело «Суспільного» у медичній сфері повідомило про щонайменше 12 поранених внаслідок обстрілу.

Офіційної інформації щодо обставин та наслідків обстрілу у пресслужбі Харківської ОВА поки не мають, повідомила «Суспільному» речниця адміністрації Олена Шаповал.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов через постійні російські обстріли закликав жителів не проводити евакуації до офіційного дозволу української влади. Водночас люди пробують їхати з тимчасово окупованих територій під обстрілами — як самостійно, так і за допомогою волонтерів.

За даними Генштабу ЗСУ, 5 травня росіяни провели невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.

Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.