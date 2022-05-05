ЗСУ перейшли у контрнаступ на двох напрямках – Залужний

Залужний: «Питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним»

Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках. Про це головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Акцентував на поновленні застосування російським агресором крилатих ракет. Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні…Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним», – зазначив Залужний.

Нагадаємо, триває 71-ша доба повномасштабної військової агресії РФ проти України. За повідомленням Генштабу, Росія намагається вести наступ на трьох напрямках: оперативні дані . Як повідомлялося, 5 травня Радбез ООН збереться на засідання щодо війни Росії проти України.