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    ЗСУ перейшли у контрнаступ на двох напрямках – Залужний

    ЗСУ перейшли у контрнаступ на двох напрямках – Залужний
    фото: Міноборони

    Залужний: «Питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним»

    Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках. Про це головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

    «Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

    Акцентував на поновленні застосування російським агресором крилатих ракет. Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні…Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним», – зазначив Залужний.

    Нагадаємо, триває 71-ша доба повномасштабної військової агресії РФ проти України. За повідомленням Генштабу, Росія намагається вести наступ на трьох напрямках: оперативні дані . Як повідомлялося, 5 травня Радбез ООН збереться на засідання щодо війни Росії проти України.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 5 травня
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia Валерій Залужний
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    ЗСУ перейшли у контрнаступ на двох напрямках – Залужний