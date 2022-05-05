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    Одеські пляжі заміновані. Поліція закликала не ходити по узбережжю

    В Одеській затоці знешкоджено міну, що спливла на поверхню води - Одеські пляжі заміновані. Поліція закликала не ходити по узбережжю
    В Одеській затоці знешкоджено міну, що спливла на поверхню води
    фото: t.me/xydessa

    Жителям Одеси й Одеської області нагадують, що перебування та прогулянки по узбережжю в безпосередній близькості від води є небезпечними

    Поліція Одеської області ще раз нагадала, що пляжі і узбережжя регіону заміновані. Як повідомляє поліція Одеської області, відвідувати їх поки що категорично заборонено.

    «Ще раз нагадуємо: у жодному разі не пересувайтеся по території узбережжя і по пляжах Одеси та області», – йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці додали, що відвідувати одеські пляжі категорично заборонено – вони заміновані.

    У квітні з'явилася інформація у деяких пабліках та Telegram-каналах щодо розмінування одеських пляжівю. ДСНС повідомило тоді, що ця інформація не відповідає дійсності. Відвідування пляжів надалі є небезпечним і забороненим.

    Нагадаємо, ввечері 4 травня в Одесі прогриміли вибухи.

    Днем раніше ЗСУ збили над Одесою ще один ударний безпілотник. Радіус дії безпілотника був до 400 км.

    Міністерство оборони України не виключає, що у зв'язку з 9 травням Росія може вдатися до провокацій та збільшити кількість обстрілів.

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    Теги: росія окупанти ДСНС Одеса війна пляжі обстріл Одещина розмінування замінування рятувальники Україна поліція безпілотник окупація #stoprussia міни
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    Одеські пляжі заміновані. Поліція закликала не ходити по узбережжю