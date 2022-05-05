Одеські пляжі заміновані. Поліція закликала не ходити по узбережжю

В Одеській затоці знешкоджено міну, що спливла на поверхню води

Жителям Одеси й Одеської області нагадують, що перебування та прогулянки по узбережжю в безпосередній близькості від води є небезпечними

Поліція Одеської області ще раз нагадала, що пляжі і узбережжя регіону заміновані. Як повідомляє поліція Одеської області, відвідувати їх поки що категорично заборонено.

«Ще раз нагадуємо: у жодному разі не пересувайтеся по території узбережжя і по пляжах Одеси та області», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці додали, що відвідувати одеські пляжі категорично заборонено – вони заміновані.

У квітні з'явилася інформація у деяких пабліках та Telegram-каналах щодо розмінування одеських пляжівю. ДСНС повідомило тоді, що ця інформація не відповідає дійсності. Відвідування пляжів надалі є небезпечним і забороненим.

Нагадаємо, ввечері 4 травня в Одесі прогриміли вибухи.

Днем раніше ЗСУ збили над Одесою ще один ударний безпілотник. Радіус дії безпілотника був до 400 км.

Міністерство оборони України не виключає, що у зв'язку з 9 травням Росія може вдатися до провокацій та збільшити кількість обстрілів.



