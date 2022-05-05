Генштаб: окупанти намагались знову захопити Старий Салтів

Росіяни провели невдалу спробу наступу на Харківщині

Російські війська на Слобожанському напрямку проводили наступ та хотіли відновити втрачені позиції в районі міста Харків, повідомляє Генштаб Збройних сил.

Росіяни провели невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.

Зазначається, що ворог продовжує завдавати ракетні удари по об’єктах транспортної інфраструктури України з метою перешкоджання переміщення гуманітарних вантажів та військово-технічної допомоги.

Напередодні на Харківщині виявили ворожу вербувальницю та мера-самозванця. При процесуальному керівництві Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру жінці за фактом державної зради, чоловіка.

Також на Харківщині ЗСУ спалили колону з боєприпасами окупантів. Військові знищили ворога на території, яку він вважав своїм тилом.

3 травня військові звільнили від окупантів ще одне село під Харковом. Над селом Молодова замайорів український прапор.

Додамо, що Міноборони Британії оновило карту бойових дій в Україні на 5 травня.

Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.