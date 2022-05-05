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    Генштаб: окупанти намагались знову захопити Старий Салтів

    Російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Старий Салтів - Генштаб: окупанти намагались знову захопити Старий Салтів
    Російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Старий Салтів
    ілюстративне фото

    Росіяни провели невдалу спробу наступу на Харківщині

    Російські війська на Слобожанському напрямку проводили наступ та хотіли відновити втрачені позиції в районі міста Харків, повідомляє Генштаб Збройних сил.

    Росіяни провели невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.

    Зазначається, що ворог продовжує завдавати ракетні удари по об’єктах транспортної інфраструктури України з метою перешкоджання переміщення гуманітарних вантажів та військово-технічної допомоги.

    Напередодні на Харківщині виявили ворожу вербувальницю та мера-самозванця. При процесуальному керівництві Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру жінці за фактом державної зради, чоловіка.

    Також на Харківщині ЗСУ спалили колону з боєприпасами окупантів. Військові знищили ворога на території, яку він вважав своїм тилом.

    3 травня військові звільнили від окупантів ще одне село під Харковом. Над селом Молодова замайорів український прапор.

    Додамо, що Міноборони Британії оновило карту бойових дій в Україні на 5 травня.

    Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

    Теги: Харків росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Харківщина Україна село окупація #stoprussia
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    Генштаб: окупанти намагались знову захопити Старий Салтів