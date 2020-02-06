На Харківщині у ДТП загинули п’ятеро людей



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Зіткнення сталось поблизу села Новопавлівка, що в Ізюмському районі Харківщини Фото: ДСНС

У смертельну ДТП потрапили автомобілі ВАЗ 2109 та Daewoo Lanos

У Харківській області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули п’ятеро людей, ще одна особа постраждала.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Зазначається, що зіткнення сталось на 603 кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський поблизу села Новопавлівка, що в Ізюмському районі Харківщини.

Зіткнулись автомобілі ВАЗ 2109 та Daewoo Lanos.

На місці події рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували постраждалого водія Daewoo та передали його працівникам швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, на Київщині п’яний водій ВАЗ влаштував подвійну ДТП.