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    Жахлива смертельна ДТП на Столичному шосе: Jeep протаранив Renault (фото, відео)

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    У&nbsp;Jeep повністю розбита передня частина - Жахлива смертельна ДТП на Столичному шосе: Jeep протаранив Renault (фото, відео)
    У Jeep повністю розбита передня частина
    Фото: Київ оперативний

    Водій автомобіля Renault загинув на місці

    У середу, 5 лютого, на Столичному шосе у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода із фатальними наслідками.

    Аварія трапилася близько 8-ї години ранку на Столичному шосе, 74. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За попередньою інформацією, відбулось зіткнення двох автомобілів Jeep та Renault.

    В результаті удару Renault злетів з дороги. У Jeep повністю розбита передня частина автівки.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, в результаті зіткнення водій автомобіля Renault загинув на місці. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники дістали тіло чоловіка з понівеченого авто.

    Постраждалих водія автомобіля Jeep та пасажирку автомобіля Renault було госпіталізовано.

    Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

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    Жахлива смертельна ДТП на Столичному шосе: Jeep протаранив Renault (фото, відео)
    Жахлива смертельна ДТП на Столичному шосе: Jeep протаранив Renault (фото, відео)
    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС

    Нагадаємо, що з вечора вівторка, 4 лютого, у Києві йшов сніг. На дорогах мокро, місцями ожеледь.

    У Києві в середу очікуються значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Температура у столиці протягом доби близько 0°.

    Як повідомлялося, 5 лютого близько 7:00 на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у центрі Києва на проїжджу частину впало дерево.

    ДТП Київ ДСНС дороги смерть водій рятувальники снігопад
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