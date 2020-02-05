Жахлива смертельна ДТП на Столичному шосе: Jeep протаранив Renault (фото, відео)
Водій автомобіля Renault загинув на місці
У середу, 5 лютого, на Столичному шосе у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода із фатальними наслідками.
Аварія трапилася близько 8-ї години ранку на Столичному шосе, 74. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
За попередньою інформацією, відбулось зіткнення двох автомобілів Jeep та Renault.
В результаті удару Renault злетів з дороги. У Jeep повністю розбита передня частина автівки.
Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, в результаті зіткнення водій автомобіля Renault загинув на місці. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники дістали тіло чоловіка з понівеченого авто.
Постраждалих водія автомобіля Jeep та пасажирку автомобіля Renault було госпіталізовано.
Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, що з вечора вівторка, 4 лютого, у Києві йшов сніг. На дорогах мокро, місцями ожеледь.
Як повідомлялося, 5 лютого близько 7:00 на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у центрі Києва на проїжджу частину впало дерево.