У Києві таксист влетів у стовп і загубив колесо (фото, відео)
Водій з переломом ключиці потрапив до лікарні
У ніч на середу, 5 лютого, на проспекті Романа Шухевича в Києві сталася ДТП за участю Dacia Sandero служби таксі Bolt. Водій таксі не впорався з керуванням автомобілем і врізався в стовп.
Аварія трапилася близько 01:00. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, яку поліцейським повідомив водій, він віз клієнтку, коли автомобіль несподівано перестав реагувати на кермо. В результаті Dacia вилетів з дороги і врізався у стовп.
В автомобіля відірвалося колесо, а капот і передній бампер виявилися пошкоджені.
Водій в результаті ДТП потрапив до лікарні з підозрою на закритий перелом ключиці. Жінка-пасажир не постраждала.
Як повідомлялося, 4 лютого увечері на проспекті Романа Шухевича в Києві сталася смертельна ДТП: Skoda Felicia збив дівчину, яка переходила дорогу в недозволеному місці.