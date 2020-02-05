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    У Києві таксист влетів у стовп і загубив колесо (фото, відео)

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    В автомобіля відірвалося колесо - У Києві таксист влетів у стовп і загубив колесо (фото, відео)
    В автомобіля відірвалося колесо
    Фото: Інформатор

    Водій з переломом ключиці потрапив до лікарні

    У ніч на середу, 5 лютого, на проспекті Романа Шухевича в Києві сталася ДТП за участю Dacia Sandero служби таксі Bolt. Водій таксі не впорався з керуванням автомобілем і врізався в стовп.

    Аварія трапилася близько 01:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, яку поліцейським повідомив водій, він віз клієнтку, коли автомобіль несподівано перестав реагувати на кермо. В результаті Dacia вилетів з дороги і врізався у стовп.

    В автомобіля відірвалося колесо, а капот і передній бампер виявилися пошкоджені.

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    У Києві таксист влетів у стовп і загубив колесо (фото, відео)
    У Києві таксист влетів у стовп і загубив колесо (фото, відео)
    У Києві таксист влетів у стовп і загубив колесо (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Водій в результаті ДТП потрапив до лікарні з підозрою на закритий перелом ключиці. Жінка-пасажир не постраждала.

    Як повідомлялося, 4 лютого увечері на проспекті Романа Шухевича в Києві сталася смертельна ДТП: Skoda Felicia збив дівчину, яка переходила дорогу в недозволеному місці.

    таксі ДТП Київ водій автомобіль
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