На Сумщині російський танк затонув разом із рашистами (фото)

Тіла російських танкістів відправлять на експертизу

У четвер, 31 березня, на Сумщині рятувальники ДСНС України та представники Територіальної оборони Збройних сил України підняли з дна річки танк, що раніше затонув разом з екіпажем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Із тілами танкістів будуть проведені судово-медичні процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством.

Долю бойової машини вирішить відповідна експертна група також у рамках закону.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ.

Раніше на Сумщині командир окупантів наказав знищити два села.