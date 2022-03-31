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    Події в Україні

    На Сумщині російський танк затонув разом із рашистами (фото)

    Танк із дна річки підняли рятувальники разом із теробороною - На Сумщині російський танк затонув разом із рашистами (фото)
    Танк із дна річки підняли рятувальники разом із теробороною
    фото: Генштаб ЗСУ

    Тіла російських танкістів відправлять на експертизу

    У четвер, 31 березня, на Сумщині рятувальники ДСНС України та представники Територіальної оборони Збройних сил України підняли з дна річки танк, що раніше затонув разом з екіпажем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    Із тілами танкістів будуть проведені судово-медичні процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством.

    Долю бойової машини вирішить відповідна експертна група також у рамках закону.

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    На Сумщині російський танк затонув разом із рашистами (фото)
    На Сумщині російський танк затонув разом із рашистами (фото)
    На Сумщині російський танк затонув разом із рашистами (фото)

    Як повідомлялося, російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ.

    Раніше на Сумщині командир окупантів наказав знищити два села.

    Теги: росія окупанти війна Генштаб Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    На Сумщині російський танк затонув разом із рашистами (фото)