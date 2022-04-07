  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна матиме 10 протитанкових систем на кожен російський танк – Блінкен

    Держсекретар прокоментував військову допомогу від Сполучених Штатів та їх союзників - Україна матиме 10 протитанкових систем на кожен російський танк – Блінкен
    Держсекретар прокоментував військову допомогу від Сполучених Штатів та їх союзників
    фото: EPA/UPG

    Президент США дозволив використати ще $100 млн, щоб надати Україні більше Javelin

    Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначає, що всі сценарії війни з Росією завершаться перемогою України. Про це Блінкен розповів в інтерв’ю NBC, стенограму якого розміщено на сайті Держдепу.

    «Що таке успіх, що таке перемога? Це – добитися збереження суверенітету й незалежності своєї країни. І не існує сценарію, за яким цього не сталося б з часом», – сказав він.

    Держсекретар зазначив, що це може зайняти певний час.

    «Ми хотіли, щоб це якнайшвидше завершилося, щоб зупинити смерть і руйнування, які Росія завдає в Україні. Проте дуже ймовірним є сценарій, за яким війна ще триватиме певний час…. У них (росіян) ще залишилося багато сил. Але в українців є щось інше, що в кінцевому підсумку є сильнішим, а саме – запекла рішучість і воля захищати свою країну за підтримки багатьох країн світу», – додав Блінкен.

    Він також прокоментував військову допомогу від Сполучених Штатів та їх союзників.

    «Президент дозволив використати ще 100 мільйонів доларів, щоб надати більше Javelin нашим українським партнерам. Погляньте на це в перспективі: Сполучені Штатами та наші союзниками та партнерами на кожен російський танк в Україні вже надали чи незабаром надамо 10 протитанкових систем – по 10 на кожен російський танк… Українцям потрібно діяти швидко та ефективно, боротися з літаками, які обстрілюють їх з неба, із танками, які намагаються знищити їхні міста, але у них є інструменти, які їм потрібні, і вони продовжуватимуть їх отримувати», – зазначив Блінкен.

    Також НАТО надасть Україні захист від хімічних, біологічних та ядерних загроз.

    Нагадаємо, ризик хімічної атаки Росії в Україні зростає: РНБО озвучила нові деталі.

    Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину – бойової отруйної речовини нервово-паралітичної дії.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти США РНБО війна путін Україна президент окупація Ентоні Блінкен #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна матиме 10 протитанкових систем на кожен російський танк – Блінкен