Український військовий підірвав російський танк і зафільмував це
Танк прямував на бійця ЗСУ, але швидко перетворився на металобрухт
Українські військові показали на відео, як знищують техніку окупантів. Відео поділився у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.
За лічені секунди танк спалахнув і перетворився на купу обгорілого металу.
«Hit-and-run»‚– підписав відео журналіст.
Тим часом у ЗСУ повідомили, що техніку окупантів відправили за російським військовим кораблем десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
Нагадаємо, Ентоні Блінкен пообіцяв, що Україна матиме десять протитанкових систем на кожен російський танк.
Державний секретар США зазначив, що всі сценарії війни з Росією завершаться перемогою України.