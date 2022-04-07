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    Український військовий підірвав російський танк і зафільмував це

    Українські десантники знищили російський танк - Український військовий підірвав російський танк і зафільмував це
    Українські десантники знищили російський танк
    фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

    Танк прямував на бійця ЗСУ, але швидко перетворився на металобрухт

    Українські військові показали на відео, як знищують техніку окупантів. Відео поділився у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

    За лічені секунди танк спалахнув і перетворився на купу обгорілого металу.

    «Hit-and-run»‚– підписав відео журналіст.

    Тим часом у ЗСУ повідомили, що техніку окупантів відправили за російським військовим кораблем десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

    Нагадаємо, Ентоні Блінкен пообіцяв, що Україна матиме десять протитанкових систем на кожен російський танк.

    Державний секретар США зазначив, що всі сценарії війни з Росією завершаться перемогою України.

    Теги: росія ЗСУ війна військові Україна окупація
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    Український військовий підірвав російський танк і зафільмував це